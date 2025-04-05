Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола Афанасьева в матче ЦСКА с минским «Динамо»
Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отмененной шайбе нападающего ЦСКА Егора Афанасьева в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (2:6).
«На 45-й минуте матча после отмененного взятия ворот, произведенного игроком команды ЦСКА Егором Афанасьевым, главный тренер команды ЦСКА взял запрос на отсутствие блокировки вратаря. В результате видеопросмотра определено — была блокировка вратаря, нет гола», — говорится в заявлении Департамента судейства.
ЦСКА уступил «Динамо» в серии первого раунда со счетом 2-4 и завершил выступление в плей-офф КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|47
|36
|11
|76
|2
|Ак Барс
|49
|33
|16
|68
|3
|Авангард
|47
|32
|15
|67
|4
|Автомобилист
|48
|27
|21
|58
|5
|Нефтехимик
|49
|26
|23
|55
|6
|Салават Юлаев
|48
|22
|26
|48
|7
|Трактор
|47
|21
|26
|48
|8
|Сибирь
|49
|19
|30
|43
|9
|Амур
|47
|16
|31
|39
|10
|Барыс
|50
|16
|34
|39
|11
|Адмирал
|46
|13
|33
|34
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|49
|31
|18
|66
|2
|Локомотив
|49
|30
|19
|65
|3
|Динамо Мн
|47
|29
|18
|63
|4
|Торпедо НН
|48
|29
|19
|62
|5
|Динамо М
|49
|27
|22
|58
|6
|ЦСКА
|49
|24
|25
|56
|7
|Спартак
|47
|25
|22
|55
|8
|СКА
|46
|24
|22
|53
|9
|Шанхай Дрэгонс
|47
|17
|30
|43
|10
|Лада
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|35
Результаты / календарь
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
|23.01
|18:00
|Лада – Динамо М
|2 : 1
