5 апреля 2025, 20:15

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола Афанасьева в матче ЦСКА с минским «Динамо»

Алина Савинова

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отмененной шайбе нападающего ЦСКА Егора Афанасьева в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (2:6).

«На 45-й минуте матча после отмененного взятия ворот, произведенного игроком команды ЦСКА Егором Афанасьевым, главный тренер команды ЦСКА взял запрос на отсутствие блокировки вратаря. В результате видеопросмотра определено — была блокировка вратаря, нет гола», — говорится в заявлении Департамента судейства.

ЦСКА уступил «Динамо» в серии первого раунда со счетом 2-4 и завершил выступление в плей-офф КХЛ.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» — «Металлург»: видеообзор матча

Шипачев прокомментировал победу минского «Динамо» в серии над ЦСКА
Положение команд
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 47 36 11 76
2 Ак Барс 49 33 16 68
3 Авангард 47 32 15 67
4 Автомобилист 48 27 21 58
5 Нефтехимик 49 26 23 55
6 Салават Юлаев 48 22 26 48
7 Трактор 47 21 26 48
8 Сибирь 49 19 30 43
9 Амур 47 16 31 39
10 Барыс 50 16 34 39
11 Адмирал 46 13 33 34
Западная конференция И В П О
1 Северсталь 49 31 18 66
2 Локомотив 49 30 19 65
3 Динамо Мн 47 29 18 63
4 Торпедо НН 48 29 19 62
5 Динамо М 49 27 22 58
6 ЦСКА 49 24 25 56
7 Спартак 47 25 22 55
8 СКА 46 24 22 53
9 Шанхай Дрэгонс 47 17 30 43
10 Лада 49 15 34 36
11 Сочи 45 14 31 35
