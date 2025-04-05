Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола Афанасьева в матче ЦСКА с минским «Динамо»

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по отмененной шайбе нападающего ЦСКА Егора Афанасьева в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (2:6).

«На 45-й минуте матча после отмененного взятия ворот, произведенного игроком команды ЦСКА Егором Афанасьевым, главный тренер команды ЦСКА взял запрос на отсутствие блокировки вратаря. В результате видеопросмотра определено — была блокировка вратаря, нет гола», — говорится в заявлении Департамента судейства.

ЦСКА уступил «Динамо» в серии первого раунда со счетом 2-4 и завершил выступление в плей-офф КХЛ.