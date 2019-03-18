Департамент судейства КХЛ объяснил победную шайбу "Салавата" в матче с "Автомобилистом"

Департамент судейства КХЛ разъяснил решение арбитров засчитать шайбу нападающего "Салавата Юлаева" Йоонаса Кемппайнена в ворота "Автомобилиста" (2:1 ОТ) в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт лиги. Счет в серии: 2-1 в пользу уфимцев.

На 72-й минуте матча "Салават Юлаев" – "Автомобилист" шайба после броска Йоонаса Кемппайнена оказалась в воротах гостей. Тренерский штаб екатеринбуржцев взял запрос на "помеху вратарю", после видеопросмотра было определено, что помехи вратарю не было, – написано на официальном сайте КХЛ.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей