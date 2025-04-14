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14 апреля, 19:25

Департамент судейства КХЛ объяснил отмену гола «Трактора» в ворота минского «Динамо»

Алина Савинова
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Департамент судейства КХЛ разъяснил момент, связанный с отмененной шайбой «Трактора» в первом периоде второго матча 1/4 финала Кубка Гагарина против минского «Динамо».

«На девятой минуте матча после отмененного взятия ворот, произведенного игроком «Трактора» Логаном Дэем, главный тренер «Трактора» Бенуа Гру взял запрос на отсутствие блокировки вратаря перед голом. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет», — говорится в заявлении Департамента судейства.

Игра команд проходит в Челябинске. Счет в серии до четырех побед — 1-0 в пользу «Трактора».

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
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7 СКА 68 38 30 82
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11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
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6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
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11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
0 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
4. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
0 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 0
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
0 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
0 - 0
2 - 0
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
2 - 1
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - Авангард
0 - 0
2 - 1
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
1 - 2
1/8 финала
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
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0 - 2
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
5 - 4
2. Спартак - Северсталь
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3. Северсталь - Спартак
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Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
4 - 3
3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
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7 - 2
5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
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5 - 1
7. Автомобилист - Ак Барс
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3 - 4
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
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4. ЦСКА - Динамо Мн
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7 - 0
6. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 6
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Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
2. Металлург Мг - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Металлург Мг
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4. Авангард - Металлург Мг
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Динамо Мн – Трактор
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