Департамент судейства КХЛ объяснил отмену гола «Трактора» в ворота минского «Динамо»
Департамент судейства КХЛ разъяснил момент, связанный с отмененной шайбой «Трактора» в первом периоде второго матча 1/4 финала Кубка Гагарина против минского «Динамо».
«На девятой минуте матча после отмененного взятия ворот, произведенного игроком «Трактора» Логаном Дэем, главный тренер «Трактора» Бенуа Гру взял запрос на отсутствие блокировки вратаря перед голом. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет», — говорится в заявлении Департамента судейства.
Игра команд проходит в Челябинске. Счет в серии до четырех побед — 1-0 в пользу «Трактора».
Источник: Официальный сайт КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
0 - 2
|0 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Локомотив - Авангард
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 2
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
Результаты / календарь
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
|16.04
|19:30
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -
|16.04
|19:30
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -
Новости