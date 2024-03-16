Департамент судейства КХЛ объяснил отмену гола Каюмова в матче «Авангард» — «Локомотив»

Департамент судейства КХЛ прокомментировал отмену гола форварда «Локомотива» Артура Каюмова в первом матче второго раунда Кубка Гагарина против «Авангарда».

«На 46-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком «Локомотива» Артуром Каюмовым, главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец взял запрос на блокировку вратаря перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — атакующий игрок воздействовал на щиток вратаря и помешал ему защищать ворота, гола нет», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

На данный момент счет в матче, который проходит в Омске, 1:1. Команды перевели игру во второй овертайм.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Локомотив» обыграл в серии ЦСКА со счетом 4-1, «Авангард» одержал победу над «Ладой» с таким же счетом.