Департамент судейства КХЛ дал разъяснения по незасчитанной шайбе ЦСКА в первом матче серии против «Локомотива»

Департамент судейства КХЛ дал разъяснения по незасчитанной шайбе ЦСКА в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Локомотива» (4:3 ОТ).

«На 47-й минуте матча после гола Владислава Каменева судья видеоповторов инициировал просмотр момента на предмет правильности взятия ворот. В результате видеопросмотра определено — шайба пересекла линию ворота после того, как они были сдвинуты, гола нет», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующая встреча команд состоится 3 марта в Москве.