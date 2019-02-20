Деннис Расмуссен: "Тренеры доверяют. Я получаю достаточно игрового времени"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Деннис Расмуссен​ рассказал клубной пресс-службе КХЛ о своей адаптации в лиге и начале самой важной части сезона, сообщает официальный сайт турнира.

Отметим, что 28-летний шведский форвард является третьим бомбардиром команды в сезоне, он набрал 44 (13+31) очка в 59 матчах.

– Вы провели полный регулярный чемпионат, как вам в целом КХЛ?

– Мне все нравится, тренеры доверяют, я получаю достаточно игрового времени в хорошей команде с классными парнями. Все пока неплохо, но все самое интересное впереди, – цитирует Расмуссена пресс-служба КХЛ.

– Были ли какие-то сложности в плане адаптации к новой стране, новой лиге?

– Конечно, предсезонка далась трудно, хоть я и играл в Северной Америке последние сезоны, но хорошо знаком с большими площадками. Чувствую себя комфортно, спасибо команде и тренерам. До этого сезона не так много играл, поэтому думал о том, чтобы вернуться в Европу – играть другую роль в команде, больше придумывать что-то с шайбой. Поэтому счастлив быть здесь.

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