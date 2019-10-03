Деннис Расмуссен: «Хет-трик? Надо было попадать по пустым воротам»

Нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен? прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Магнитогорска прервала серию из четырех поражений, но осталась на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

— Матч получился очень напряженным, с большим количеством опасных моментов, — цитирует официальный сайт клуба форварда. — В первом периоде мы действовали хорошо, много играли в пас. Вторая двадцатиминутка выдалась не такой удачной. Мы позволили сопернику много времени находиться в нашей зоне, после чего «Локомотив» сумел забросить свой первый гол в этой встрече. В третьем периоде мы действовали гораздо лучше, нежели во второй трети. Мы сблокировали очень много бросков в исполнении соперника. В атаке также преуспели, реализовали большинство.

Естественно, что заброшенные шайбы придают уверенности. Рад, что сегодня получилось сделать дубль. Особенно приятно своими шайбами помогать команде одерживать столь нужную победу.

— Это мог быть и хет-трик, но не получилось. Сильно расстроился?

— Это вы про тот бросок по пустым воротам? Ну да, надо было попадать, не знаю, что произошло. Немного не туда полетела шайба. Но в любом случае, командный результат на первом месте, а уже потом личная статистика. Очень рады, что удалось выиграть.

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