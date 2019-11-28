Голкипер Дэнни Тэйлор подписал полноценный контракт с минским «Динамо». Канадский вратарь прибыл на просмотр в клуб в начале ноября и успел провести один матч, сообщает официальный сайт клуба.

Дэнни Тэйлор подписал контракт с «Динамо-Минск» ?

Двустороннее соглашение рассчитано на два сезона.



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— Прибыв на просмотр, Дэнни очень хорошо показал себя в тренировочном процессе, понравился тренерскому штабу ответственным, профессиональным отношением к делу, — прокомментировал подписание генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков. — Он реально заставил шевелиться других наших вратарей, которые почувствовали конкуренцию, дыхание в спину. Этого эффекта мы и добивались, ведь самоуспокоенность — наихудшее ощущение для спортсмена.

При этом мы не боимся, что Дэнни закроет путь в ворота нашим, белорусским ребятам. У нас сложилось четкое понимание, что сейчас им лучше играть в фарм-клубах, чем эпизодически получать игровую практику в основе, большую часть времени проводя на скамейке.

Вместе с тем, подписывая Тэйлора, мы решаем стратегические задачи, страхуем себя на следующий сезон в финансовом отношении, ведь Дэнни заключил соглашение на очень приемлемых для клуба условиях. Это позволяет нам оптимально сбалансировать бюджет с прицелом на перспективу.

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