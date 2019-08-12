Денисов подписал контракт с минским "Динамо"

Защитник Павел Денисов стал игроком минского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на три года.

18-летний защитник на Кубке губернатора Нижегородской области стал одним из лучших бомбардиров команды: он сыграл в каждом из четырех матчей, набрал 3 (0+3) очка и регулярно задействовался в большинстве.

Сезон-2018/19 Денисов провел в команде Беларусь U 18, игравшей в Экстралиге Б. Также он защищал цвета сборной страны на юниорском чемпионате мира: в пяти матчах отличился голевым пасом и помог партнерам повторить лучший результат в истории (пятое место).