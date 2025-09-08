Денисенко забил первый гол за «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко забросил первую шайбу за казанский клуб.

25-летний форвард отличился в матче против «Авангарда» в FONBET чемпионате КХЛ, открыв счет в первом периоде.

Денисенко подписал контракт с «Ак Барсом» в начале сентября. Перед этим казанцы выменяли права на хоккеиста у «Локомотива». В последние сезоны нападающий выступал в НХЛ и АХЛ.