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Денисенко дисквалифицирован на два матча

09:17
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Спортивно-дисициплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата между «Локомотивом» и «Динамо» (0:4), сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Григория Денисенко наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Александра Полунина наказание по п.4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу».

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/08/460805.html

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