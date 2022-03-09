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Денис Зернов: «Очень тяжелая серия с «Барысом» получилась, сегодня хотелось все закончить дома»

Денис Зернов назвал тяжелым первый раунд серии плей-офф КХЛ с «Барысом»
Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов прокомментировал победу над «Барысом» (3:1) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

«Очень тяжелая серия для нас получилась. Первую игру проиграли, хорошо, что забрали две на выезде. Сегодня хотелось все закончить дома. Соперник здорово начал первую игру. Где-то мы, может быть, не ожидали. Хорошо, что так сложилось, что остальные матчи выиграли», — приводит слова Зернова сайт КХЛ.

Нападающий на данный момент в плей-офф КХЛ-2021/22 сыграл пять матчей и набрал пять очков (4+1).

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/09/497030.html
Денис Зернов
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Восточная конференция И В П О
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2 Металлург 48 34 14 71
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5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
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11 Адмирал 49 15 34 35
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1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
0 - 0
1 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
6. Северсталь - Динамо М
0 - 0
2 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
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9.03 17:00
Металлург – Барыс
 3 : 1
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