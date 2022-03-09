Денис Зернов: «Очень тяжелая серия с «Барысом» получилась, сегодня хотелось все закончить дома»

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов прокомментировал победу над «Барысом» (3:1) в пятом матче серии плей-офф КХЛ.

«Очень тяжелая серия для нас получилась. Первую игру проиграли, хорошо, что забрали две на выезде. Сегодня хотелось все закончить дома. Соперник здорово начал первую игру. Где-то мы, может быть, не ожидали. Хорошо, что так сложилось, что остальные матчи выиграли», — приводит слова Зернова сайт КХЛ.

Нападающий на данный момент в плей-офф КХЛ-2021/22 сыграл пять матчей и набрал пять очков (4+1).

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции.