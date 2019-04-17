Денис Зернов: "Авангард" не может забить вторую игру"

Форвард "Авангарда" Денис Зернов подвел итоги третьего матча финала Кубка Гагарина с ЦСКА (0:2). Счет в серии составляет 3-0 в пользу армейцев.
- Игра была до гола, - заявил Зернов. - В конце пропустили шайбу, как и во второй игре.
- Что чувствуете сейчас?
- Нужно побеждать в четвертой игре, и постепенно идти к цели.
- Почему план тренера не удался?
- Мы забить не можем вторую игру.
- Что было в ситуации с отмененным голом?
- Хороший вопрос (улыбается).
- Что сказал тренер в раздевалке?
- Нам не надо настраиваться на четыре победы, а только на одну, и постепенно идти.
- Почему команда ни разу не забивала в равных составах?
- ЦСКА дает создать мало моментов. Надо бережнее относиться к своим шансам.
(Алена Гребенькова)
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