Денис Зернов: "Авангард" не может забить вторую игру"

Форвард "Авангарда" Денис Зернов подвел итоги третьего матча финала Кубка Гагарина с ЦСКА (0:2). Счет в серии составляет 3-0 в пользу армейцев.

- Игра была до гола, - заявил Зернов. - В конце пропустили шайбу, как и во второй игре.

- Что чувствуете сейчас?

- Нужно побеждать в четвертой игре, и постепенно идти к цели.

- Почему план тренера не удался?

- Мы забить не можем вторую игру.

- Что было в ситуации с отмененным голом?

- Хороший вопрос (улыбается).

- Что сказал тренер в раздевалке?

- Нам не надо настраиваться на четыре победы, а только на одну, и постепенно идти.

- Почему команда ни разу не забивала в равных составах?

- ЦСКА дает создать мало моментов. Надо бережнее относиться к своим шансам.

(Алена Гребенькова)

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