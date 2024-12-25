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Сегодня, 20:18

Денис Ян о второй победе над «Амуром»: «Салават» не показал свою лучшую игру»

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Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян поделился эмоциями после матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (5:4 ОТ).

— Начнем с того, что выиграли, это уже здорово, но по тому, как матч складывался, это не самый лучший матч, — подчеркнул Ян. — Много ошибок, нужно исправлять моменты, так что главное выиграли. Будем готовиться к следующей встрече.

— Почему не удавалось сохранить преимущество в счете?

— Да, хоть и выиграли, но повторюсь, что это не лучший наш матч. Игра была равная, потому что соперник настроился на вторую встречу, не хотели проигрывать две подряд, ребятам выражаю уважение, они очень старались. Мы показали не нашу лучшую игру, но хорошо, что победили, всех с победой!

— Что-нибудь еще поменялось по сравнению с прошлой игрой, кроме настроя соперника?

— Да нет. Мы настраивались, как всегда, как на каждый матч, но каждая игра, конечно, по-разному складывается.

— Джоша Ливо с хет-триком поздравили?

— Конечно, да. Это здорово, когда так помогает команде, забивает, это приносит большой вклад.

— С вашей передачи забили гол в овертайме, расскажите, как это было.

— Перехватил и убежали, если коротко. Там уже перед воротами я видел, что Данил накатывает, нужно было точно отдать, чтобы он завершил и получилось шикарно.

— Как будете готовиться к следующему матчу?

— У нас есть два дня, будем тренироваться, выходить и играть с первой минуты до конца в наш хоккей.

София Митченкова

ХК Салават Юлаев
Денис Ян
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