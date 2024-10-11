Ян объяснил, чем отличаются «Салават Юлайев» и «Торпедо»

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян сравнил стили игры уфимской команды и нижегородского «Торпедо».

«Салават» и «Торпедо» — разные команды и разные задачи. Это большая ответственность, нужно как можно больше побед в регулярном сезоне, чтобы подходить к плей-офф на высоком уровне и с большой уверенностью. Можно о многом говорить, но это в первую очередь разные структуры и системы команд, разная тактика", — цитирует Legalbet Яна.

В сентябре Ян перешел в «Салават» из «Торпедо», за который играл с 2022 года. За нижегородскую команду он сыграл 127 матчей и набрал 64 (32+32) очка.