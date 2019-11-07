Денис Вихарев: «Приятно быть среди лидеров рядом с Сошниковым и Капризовым»

Нападающий «Адмирала» Денис Вихарев рассказал, обращает ли он внимание на снайперскую гонку КХЛ. С 11 голами он уступает только Никите Сошникову («Салават Юлаев») и Кириллу Капризову (ЦСКА).

— Я не думаю об этом, — цитирует Вихарева официальный сайт лиги. — Мы просто выходим и играем — в первую очередь на команду, на результат. А голы — это второстепенно. Конечно, приятно с такими людьми быть где-то рядом. Но дальше посмотрим, не буду загадывать.

— Похоже, что расцвет вашей карьеры наступает именно сейчас, в 27 лет. Были перед вами примеры, когда можно пробиться в КХЛ и быть на ведущих ролях в команде?

— Я работаю и верю, что могу больше. А яркий пример — Вадим Шипачев. Я думаю, что не только для меня, но и для многих.

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