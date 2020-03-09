Денис Вихарев: «Обидно, что не выполнили задачу и смазали концовку»

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Денис Вихарев был одним из ярких игроков «Адмирала» — форвард провел лучший для себя сезон в КХЛ, стал вторым снайпером команды (17 шайб) и вторым бомбардиром (37 очков).

— Обидно, что не выполнили задачу и смазали концовку. Даже не выйдя в плей-офф можно было удачнее сыграть заключительные встречи, чтобы порадовать наших болельщиков, — цитирует Вихарева официальный сайт команды из Владивостока. — К сожалению, мы этого не сделали, хотелось бы попросить у них прощения за это, как и за то, что не вышли в плей-офф. Но, тем не менее, мы весь сезон бились, старались, были на виду, о нас говорили.

Что касается личной статистики — для меня это лучший сезон в карьере, но от этого было бы больше эмоций если бы мы вышли в плей-офф.

— Почему все сломалось по ходу сезона?

— Да много версий можно сказать, но, прежде всего, мы виноваты сами. Какими бы ни были трудности, мы должны были выходить и делать больше, чем сделали. О причинах можно долго рассуждать, но не мне об этом говорить. Наше дело выходить, показывать хороший хоккей и результат. Так что, повторюсь, в первую очередь мы виноваты сами.

— А за счет чего у тебя получился лучший сезон в карьере?

— Хорошая пятерка у нас подобралась, взаимосвязь отличная получилась, «химия» в звене. Причем с начала сезона, даже с предсезонки, когда мы вместе вышли против Ангарска. И как-то пошло-поехало. Так что спасибо партнерам, было много отличных комбинаций, хороших передач.

— Проблем с задержками по зарплате не было?

— Да уже и в прошлом сезоне, если не считать проблем с перелетами и переездами, все было вовремя. А в этом вообще все на высшем уровне, здесь никаких претензий быть не может. Спасибо за это руководству.