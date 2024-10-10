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10 октября, 21:12

Денис Куляш рассказал, кто из тренеров сыграл наибольшую роль в его карьере

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник клубов КХЛ и тренер молодежного хоккейного клуба «Капитан» Денис Куляш рассказал о детском тренере, повлиявшем на его дальнейшую профессиональную карьеру.

«Хочу выделить детского тренера, который дал базу. Это Сергей Рафаэльевич Герсонский. Он сейчас работает директором академии «Авангарда». Он во мне разбудил голодного волка. Когда мне что-то не доставалось, из той же формы, питания, он мне помогал в этом, что касается хоккея. Я ему благодарен за то, что он во мне воспитал. А что касается профессиональной карьеры... Могу вспомнить только баллоны Крикунова», — приводит слова Куляша Legalbet.

Денис Куляш завершил карьеру в 2021 году. В КХЛ он выступал за ЦСКА, «Авангард», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Северсталь».

В июне Куляш был назначен на должность главного тренера команды «Капитан».

Источник: Legalbet
Денис Куляш
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