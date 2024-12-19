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Сегодня, 09:15

Экс-тренер СКА Коротышев: «Когда Дацюк взял Кубок Стэнли, весь Екатеринбург отмечал вместе с ним»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Бывший тренер СКА, «Металлурга, «Ак Барса» и сборной России по физподготовке Денис Коротышев в интервью «СЭ» рассказал о работе с олимпийским чемпионом Павлом Дацюком.

— Он — суперпрофи?

— Мне кажется, когда Дацюк взял Кубок Стэнли в 2008-м, весь Екатеринбург отмечал вместе с ним. Но когда мы встретились, он уже был ментально готов жертвовать развлечениями и удовольствиями, чтобы быть более сосредоточенным на подготовке. Прекрасно понимал, что нужно делать, чтобы долго находиться в топовой форме.

— И даже в «Автомобилисте» после 40 лет неплохо смотрелся.

— Когда Дацюк играл в «Авто», я работал в «Металлурге». И Павел Валерьевич попросил меня приехать к нему. Я поставил в известность Илью Воробьева и помчал. В итоге весь отпуск посвятил ему, потому что у Дацюка было большое желание провести максимально эффективно сезон-2020/21. Мы уехали на озеро и начали работать. И после этого он еще неплохо вел «Автомобилист» вперед. Там он провел достойный сезон.

— Сейчас поддерживаете связь?

— Мы всегда тепло встречаемся, постоянно поздравляем друг друга с разными событиями в жизни. Недавно Дацюка включили в Зал славы НХЛ, и, конечно же, я его поздравил. Сейчас могу с уверенностью сказать: мне безумно повезло работать с ним. Настоящий трудяга.

Павел Дацюк и&nbsp;Денис Коротышев. «После работы с Дацюком понял: те, кто ноют в зале — слабаки». Интервью тренера академии «Зенита» Дениса Коротышева, который сменил хоккей на футбол

46-летний Павел Дацюк, двукратный обладатель Кубка Стэнли, был введен в Зал хоккейной славы НХЛ 12 ноября. Российский форвард официально завершил карьеру в июне 2024 года.

Павел Дацюк
Хоккей
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