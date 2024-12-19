Экс-тренер СКА Коротышев: «Когда Дацюк взял Кубок Стэнли, весь Екатеринбург отмечал вместе с ним»
Бывший тренер СКА, «Металлурга, «Ак Барса» и сборной России по физподготовке Денис Коротышев в интервью «СЭ» рассказал о работе с олимпийским чемпионом Павлом Дацюком.
— Он — суперпрофи?
— Мне кажется, когда Дацюк взял Кубок Стэнли в 2008-м, весь Екатеринбург отмечал вместе с ним. Но когда мы встретились, он уже был ментально готов жертвовать развлечениями и удовольствиями, чтобы быть более сосредоточенным на подготовке. Прекрасно понимал, что нужно делать, чтобы долго находиться в топовой форме.
— И даже в «Автомобилисте» после 40 лет неплохо смотрелся.
— Когда Дацюк играл в «Авто», я работал в «Металлурге». И Павел Валерьевич попросил меня приехать к нему. Я поставил в известность Илью Воробьева и помчал. В итоге весь отпуск посвятил ему, потому что у Дацюка было большое желание провести максимально эффективно сезон-2020/21. Мы уехали на озеро и начали работать. И после этого он еще неплохо вел «Автомобилист» вперед. Там он провел достойный сезон.
— Сейчас поддерживаете связь?
— Мы всегда тепло встречаемся, постоянно поздравляем друг друга с разными событиями в жизни. Недавно Дацюка включили в Зал славы НХЛ, и, конечно же, я его поздравил. Сейчас могу с уверенностью сказать: мне безумно повезло работать с ним. Настоящий трудяга.
46-летний Павел Дацюк, двукратный обладатель Кубка Стэнли, был введен в Зал хоккейной славы НХЛ 12 ноября. Российский форвард официально завершил карьеру в июне 2024 года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|36
|22
|14
|47
|4
|ЦСКА
|34
|20
|14
|47
|5
|СКА
|35
|20
|15
|44
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|35
|16
|19
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|37
|13
|24
|30
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|34
|23
|11
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
|Автомобилист
|34
|19
|15
|42
|5
|Металлург Мг
|37
|20
|17
|42
|6
|Адмирал
|37
|18
|19
|41
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|34
|16
|18
|34
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|37
|10
|27
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -
|19.12
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|19.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Барыс
|- : -
|19.12
|19:30
|
Динамо М – Адмирал
|- : -