Нападающий «Спартака» Денис Кокарев рассказал, что на его решение перейти в московскую команду оказал влияние главный тренер Олег Знарок.

— С Валерьичем у нас были такие годы хорошие, поэтому все вкупе так сложилось, что я оказался в «Спартаке» снова под его руководством.

Изменился ли Знарок? Нет, мне кажется, что как он всегда гнул свою линию, выступая, как настоящий мужик, так и гнет по сей день, — цитирует Кокарева News.ru. — В этом плане никаких вопросов нет. И коллектив он старается создать такой же боевой и неуступчивый, какими были его ХК МВД и московское «Динамо». Остается только нам, хоккеистам, выходить на лед, выполнять указания тренеров и выигрывать.

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