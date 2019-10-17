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Денис Кокарев: «Знарок — настоящий мужик, по сей день гнет свою линию»

18:41
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Нападающий «Спартака» Денис Кокарев рассказал, что на его решение перейти в московскую команду оказал влияние главный тренер Олег Знарок.

— С Валерьичем у нас были такие годы хорошие, поэтому все вкупе так сложилось, что я оказался в «Спартаке» снова под его руководством.

Изменился ли Знарок? Нет, мне кажется, что как он всегда гнул свою линию, выступая, как настоящий мужик, так и гнет по сей день, — цитирует Кокарева News.ru. —  В этом плане никаких вопросов нет. И коллектив он старается создать такой же боевой и неуступчивый, какими были его ХК МВД и московское «Динамо». Остается только нам, хоккеистам, выходить на лед, выполнять указания тренеров и выигрывать.

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Дополнительная информация

https://news.ru/hockey/kokarev-nado-ostavlyat-v-spartake-svoyo-serdce/

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