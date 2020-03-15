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Денис Голубев: «С нетерпением жду «зеленого дерби». Шансы «Ак Барса» выше»

12:36
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Форвард «Амура» Денис Голубев поделился ожиданиями от противостояния «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» во втором раунде плей-офф КХЛ.

— Что скажете об «Ак Барсе»?

— Мощная, атлетичная команда. С нетерпением жду «зеленого дерби», шансы Казани, на мой взгляд, выше.

— Почему?

— «Ак Барс» — это стабильность. А «Салават» по ходу чемпионата играл не ровно, мелькала анархия, в чем мы убеждались и в очных матчах. Да, в плей-офф мастера Уфы включились на полную и играли красиво, но у Казани пять пятерок и игровая стабильность. Это сильные козыри, — цитирует Голубева Russia-Hockey.ru.

Первый матч серии состоится 18 марта в Казани. Начало в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

http://russia-hockey.ru/articles/stars/golubev_kazan_favorit_no_mi_mogli_navyazat_emu_borbu/

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