Денис Голубев: «С нетерпением жду «зеленого дерби». Шансы «Ак Барса» выше»

Форвард «Амура» Денис Голубев поделился ожиданиями от противостояния «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» во втором раунде плей-офф КХЛ.

— Что скажете об «Ак Барсе»?

— Мощная, атлетичная команда. С нетерпением жду «зеленого дерби», шансы Казани, на мой взгляд, выше.

— Почему?

— «Ак Барс» — это стабильность. А «Салават» по ходу чемпионата играл не ровно, мелькала анархия, в чем мы убеждались и в очных матчах. Да, в плей-офф мастера Уфы включились на полную и играли красиво, но у Казани пять пятерок и игровая стабильность. Это сильные козыри, — цитирует Голубева Russia-Hockey.ru.

Первый матч серии состоится 18 марта в Казани. Начало в 19.00 по московскому времени.