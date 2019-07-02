Денис Денисов занял должность заместителя спортивного директора ЦСКА

Денис Денисов, ранее выступавший за армейцев, занял должность заместителя спортивного директора ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.
На этой должности он будет отвечать за выступления "Звезды" в ВХЛ
Кроме того, в команде произошли еще два изменения. Начальником команды стал Артем Захаров, до этого работавший в "Красной Армии", а должность техника по форме занял Антон Тишкин, предыдущим местом работы которого был клуб МХЛ "КРС-Хэйлунцзян" из Китая.
Дополнительная информация
https://star.cska-hockey.ru/news/Denis_Denisov_zanyal_dolzhnost_zamestitelya_sportivnogo_direktora_CSKA
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