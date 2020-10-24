Нападающий Наиль Якупов прокомментировал переход в омский «Авангард» и свою игру в хабаровском «Амуре».

— Немного удивился, когда меня обменяли из СКА, — сказал Якупов. — Было много переходов, переездов. Сейчас я нахожусь в «Авангарде» и приятно удивлен этой организацией. Здесь созданы все условия — остается только играть.

Мне не поступали предложения от СКА. Ни одного разговора о понижении зарплаты не было. Меня просто поставили перед фактом, что обменяли в «Витязь». Там мы не договорились по контракту. Я понимал ситуацию и был готов двигаться. Диалог получался, но из этого ничего не вышло. Потом меня отправили в «Амур». Поехал туда играть по контракту.

«Амур» — хороший опыт. Единственное — далековато немного. Там хорошие ребята. Несмотря на все проблемы, которые происходят сейчас в клубе, парни держатся вместе. Очень хороший персонал. Но, конечно, им нелегко из-за сложившийся ситуации. Есть моменты, которых, считаю, не должно быть.

Команда приняла хорошо, все было нормально. Единственное — пропустил начало сезона из-за повреждения. Хочу пожелать ребятам терпения. Надеюсь, все наладится. Им давно обещают...

Обмен в «Авангард»? С представителями клуба общался агент. Недели за две я узнал об этом варианте, но решение было за мной. Конечно, и Хабаровск давно хотел меня обменять, но по определенным причинам это не получалось. Потом состоялся серьезный разговор с «Авангардом», и я принял решение сделать перемены в жизни. Это хороший шаг в плане карьеры.

Трехкратное понижение зарплаты? Деньги есть, все нормально (смеется). Если вернуться в летний разговор, все могло быть, как и сейчас. Не забывайте, что еще и в Хабаровске остались мне должны. Деньги — важный фактор, но нужно двигаться вперед. Хочется серьезных перемен. «Авангард» — команда с большими амбициями и хорошими шансами на Кубок Гагарина. Мне в том числе хочется его выиграть. Считаю, что это реально. Если дальше пойдет все хорошо, может, больше не будем соглашаться на трехкратное понижение зарплаты, как вы говорите. (Михаил Скрыль)