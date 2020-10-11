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Дэн Секстон: «При Питерсе в «Автомобилисте» планы на игру стали подробнее»

16:05
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Нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон рассказал «Известиям» об изменениях в команде при новом главном тренере. В межсезонье во главе екатеринбургской команды Андрея Мартемьянова сменил Билл Питерс.

— Многое изменилось. Планы на игру стали подробнее — Билл всегда предлагает разные варианты, говорит, какую позицию лучше занять и как лучше выполнить задачу. В последнюю пару сезонов нам этого не хватало. Игроки привыкают к его тактике, комфортнее чувствуют себя на тренировках и на играх. Мы часто меняем что-нибудь по ходу матчей и между ними в зависимости от того, против кого выступаем и как для нас складывается игра.

— Вы давно не работали с тренером из Северной Америки. Есть разница в подходах североамериканских и российских тренеров?

— Российские тренеры, по моему опыту, очень требовательны по отношению к игрокам, к их физической форме, зачастую они эмоциональны, сильно переживают на играх. Североамериканские наставники больше внимания уделяют тактике, стратегии, реализации возможностей хоккеиста по ходу матча. Им не так важны эмоции и твои старания.

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