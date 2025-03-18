Мильштейн — о матче между КХЛ и НХЛ: «У ребят будет шанс сыграть дома перед своими родственниками и друзьями»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч между сборными КХЛ и НХЛ.

«На североамериканском рынке были предположения, какие-то разговоры. Новость очень приятная и положительная. Очень рад за многих ребят, у которых будет шанс сыграть дома перед своими родителями, родственниками, друзьями и просто болельщиками. Надеюсь, это будет в формате сборных и они смогут сыграть в свитере национальной команды», — сказал Мильштейн «СЭ».

Ранее во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Александр Абустин