Демидов забросил шикарную шайбу в матче с «Локомотивом»

Нападающий СКА Иван Демидов отметился голом в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива».

18-летний россиянин отличился на пятой минуте первого периода. Подхватив шайбу, Демидов уехал от двух защитников и переиграл вратаря ярославской команды Даниила Исаева.