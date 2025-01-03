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Сегодня, 17:53

Демидов забил в матче СКА — ЦСКА после шикарного сольного прохода

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Нападающий СКА Иван Демидов открыл счет в матче FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА — 1:0. 19-летний форвард отличился на четвертой минуте встречи после шикарного сольного прохода, в том числе финтом убрал защитника москвичей Никиту Нестерова.

В первом периоде игры Демидов сделал дубль. Хоккеист продлил свою голевую серию до 5 матчей, в которых он набрал 8 (6+2) очков. Теперь на его счету 28 (12+16) в 39 играх регулярного чемпионата-2024/25.

Иван Демидов
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 42 32 10 66
2 ЦСКА 39 25 14 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 Северсталь 40 25 15 50
5 СКА 39 23 16 50
6 Динамо Мн 40 22 18 49
7 Динамо М 40 23 17 49
8 Торпедо 39 17 22 42
9 Витязь 39 16 23 36
10 Куньлунь РС 40 16 24 36
11 Сочи 39 12 27 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 39 27 12 56
2 Трактор 42 25 17 55
3 Ак Барс 38 24 14 50
4 Металлург Мг 41 24 17 50
5 Автомобилист 39 21 18 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 39 18 21 39
8 Сибирь 38 17 21 37
9 Нефтехимик 40 13 27 37
10 Лада 37 15 22 35
11 Барыс 43 10 33 23
12 Амур 41 9 32 23
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3.01 14:00
Трактор – Амур
 2 : 3 ОТ
3.01 17:00
СКА – ЦСКА
 - : -
3.01 17:00
Ак Барс – Лада
 - : -
3.01 17:00
Северсталь – Динамо М
 - : -
3.01 17:00
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