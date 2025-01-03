Демидов забил в матче СКА — ЦСКА после шикарного сольного прохода

Нападающий СКА Иван Демидов открыл счет в матче FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА — 1:0. 19-летний форвард отличился на четвертой минуте встречи после шикарного сольного прохода, в том числе финтом убрал защитника москвичей Никиту Нестерова.

В первом периоде игры Демидов сделал дубль. Хоккеист продлил свою голевую серию до 5 матчей, в которых он набрал 8 (6+2) очков. Теперь на его счету 28 (12+16) в 39 играх регулярного чемпионата-2024/25.