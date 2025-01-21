Демидов забил «Локомотиву» после роскошного финта

Нападающий СКА Иван Демидов забил эффектный гол в матче против «Локомотива» в FONBET Чемпионате КХЛ.

В третьем периоде 19-летний форвард с помощью финта обошел защитника ярославцев и сделал счет 3:1 в пользу своей команды.

Что творит Демидов! Его гол-шедевр в ворота ЦСКА можно пересматривать бесконечно