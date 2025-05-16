Демидов, Сурин и Вязовой номинированы на приз лучшему новичку сезона в КХЛ

КХЛ объявила номинантов на приз имени Алексея Черепанова. Данная награда вручается лучшему новичку сезона в КХЛ.

В список претендентов вошли экс-нападающий СКА Иван Демидов (65 матчей, 49 (19+30) очков), форвард «Локомотива» Егор Сурин (41 матч, 14 (7+7) очков) и голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой, который одержал 14 побед (5 — на ноль) и отразил в среднем 93,8 процента бросков с коэффицентом надежности 1,8.

В прошлом году обладателем награды стал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.