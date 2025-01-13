Демидов спиной к воротам забил чудо-гол броском с неудобной руки

Нападающий СКА Иван Демидов отличился в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива». 19-летний форвард сравнял счет во втором периоде — 2:2.

Демидов подхватил шайбу в чужой зоне, проехал мимо голкипера ярославцев Алексея Мельничука и, оказавшись спиной к воротам, забил броском с неудобной руки.

Это 14-я шайба Демидова в 43-й игре за СКА в этом регулярном чемпионате.