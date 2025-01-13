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Сегодня, 20:57

Демидов спиной к воротам забил чудо-гол броском с неудобной руки

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Нападающий СКА Иван Демидов отличился в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива». 19-летний форвард сравнял счет во втором периоде — 2:2.

Демидов подхватил шайбу в чужой зоне, проехал мимо голкипера ярославцев Алексея Мельничука и, оказавшись спиной к воротам, забил броском с неудобной руки.

Это 14-я шайба Демидова в 43-й игре за СКА в этом регулярном чемпионате.

Нападающий СКА Иван Демидов (№ 91) сделал дубль в&nbsp;матче против ЦСКА (6:3). Что творит Демидов! Его гол-шедевр в ворота ЦСКА можно пересматривать бесконечно

Иван Демидов
КХЛ
ХК СКА
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2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 43 25 18 54
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Металлург Мг 45 28 17 58
4 Ак Барс 42 27 15 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
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13.01 15:30
Сибирь – Нефтехимик
 2 : 1 ОТ
13.01 17:00
Металлург Мг – Сочи
 4 : 2
13.01 19:00
Торпедо – Трактор
 3 : 5
13.01 19:30
ЦСКА – Спартак
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