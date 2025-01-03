Демидов сделал дубль в первом периоде матча СКА — ЦСКА

Нападающий СКА Иван Демидов отметился дублем в первом периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Первый гол 19-летний форвард забил на 4-й минуте после сольного прохода, открыв счет в матче.

На 11-й минуте в одном из игровых эпизодов шайба отскочила от борта, перелетев ворота армейцев, и Демидов успел к ней первым.

Форвард СКА забил в пятой игре подряд. Всего на его счету в нынешнем сезоне 28 (12+16) очков в 39 матчах.