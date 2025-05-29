Демидов признан лучшим новичком сезона в КХЛ
На закрытии сезона КХЛ было объявлено, что Иван Демидов, бывший нападающий СКА, а ныне форвард «Монреаль Канадиенс», признан лучшим новичком сезона.
Демидов стал лучшим бомбардиром СКА в регулярном чемпионате, набрав 49 (19+30 очков в 65 матчах. В плей-офф он также показал хорошие результаты, забив три гола и набрав пять очков в шести играх при среднем игровом времени 17 минут 3 секунды.
Итоги голосования в номинации «Лучший новичок»: 50 баллов — Иван Демидов (СКА); 37 баллов — Егор Сурин («Локомотив»); 7 баллов — Семен Вязовой («Салават Юлаев»).
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|8
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|6
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|9
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|9
|4
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|28.09
|16:30
|Авангард – Металлург Мг
|1 : 5
|28.09
|19:10
|Динамо Мн – Лада
|5 : 4
|28.09
|19:30
|Торпедо НН – Салават Юлаев
|0 : 3
|28.09
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Сочи
|4 : 1
|28.09
|19:30
|Динамо М – Трактор
|1 : 2 ОТ
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