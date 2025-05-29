Демидов признан лучшим новичком сезона в КХЛ

На закрытии сезона КХЛ было объявлено, что Иван Демидов, бывший нападающий СКА, а ныне форвард «Монреаль Канадиенс», признан лучшим новичком сезона.

Демидов стал лучшим бомбардиром СКА в регулярном чемпионате, набрав 49 (19+30 очков в 65 матчах. В плей-офф он также показал хорошие результаты, забив три гола и набрав пять очков в шести играх при среднем игровом времени 17 минут 3 секунды.

Итоги голосования в номинации «Лучший новичок»: 50 баллов — Иван Демидов (СКА); 37 баллов — Егор Сурин («Локомотив»); 7 баллов — Семен Вязовой («Салават Юлаев»).