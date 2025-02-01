Демидов, Ливо, Дронов и Подъяпольский признаны лучшими игроками января в КХЛ
КХЛ назвала лучших игроков лиги в январе.
Лучшим вратарем стал Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), который одержал 6 побед в 7 матчах с коэффициентом 1,69. Голкипер отразил 94,61 процента бросков.
Лучшим защитником признан Григорий Дронов из «Трактора» — автор 9 (4+5) очков в 12 играх.
Лучшим форвардом стал Джош Ливо из «Салавата Юлаев». На счету нападающего 19 (13+6) очков в 10 матчах.
Лучшим новичком месяца стал Иван Демидов из СКА — автор 14 (9+5) очков в 11 играх.
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|5
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|28
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|6
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|29
|21
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|7
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|8
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|22
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|30
|20
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|50
|26
|24
|55
|7
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|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|48
|18
|30
|42
|11
|Амур
|50
|12
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|Барыс
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6.02
|1.02
|17:00
|
Динамо М – СКА
|- : -
|1.02
|17:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|1.02
|17:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|- : -
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