Демидов, Ливо, Дронов и Подъяпольский признаны лучшими игроками января в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков лиги в январе.

Лучшим вратарем стал Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), который одержал 6 побед в 7 матчах с коэффициентом 1,69. Голкипер отразил 94,61 процента бросков.

Лучшим защитником признан Григорий Дронов из «Трактора» — автор 9 (4+5) очков в 12 играх.

Лучшим форвардом стал Джош Ливо из «Салавата Юлаев». На счету нападающего 19 (13+6) очков в 10 матчах.

Лучшим новичком месяца стал Иван Демидов из СКА — автор 14 (9+5) очков в 11 играх.