Дементьев: «Уверен, что Знарок будет востребован на рынке, он еще сможет проявить себя»
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал увольнение Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса».
— Олег Знарок — признанный специалист в хоккее, и неудивительно, что он занял пост в таком серьезном клубе, как «Ак Барс». Но в последнее время, конечно, информационное давление сыграло свою роль, и он принял решение уйти с этого поста. Хотел бы пожелать Олегу Валерьевичу самого доброго, дальнейших успехов. Я уверен, что этот тренер будет востребован на рынке, и он еще не раз сможет проявить себя, побеждая в разных соревнованиях.
— Как вы относитесь к мнению, что состав «Ак Барса» был слишком звездным для Знарка?
— «Слишком звездный состав» — это несправедливое определение для Знарка. Этот специалист может работать с игроками любого уровня, — цитирует «РБ Спорт» Дементьева.
Олег Знарок ушел в отставку с поста главного тренера «Ак Барса» в пятницу, 2 декабря. Специалист возглавлял команду с лета нынешнего года.
Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|37
|22
|15
|50
|4
|Торпедо
|37
|22
|15
|46
|5
|Динамо М
|37
|20
|17
|45
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|37
|16
|21
|40
|9
|Северсталь
|38
|13
|25
|35
|10
|Куньлунь
|38
|13
|25
|29
|11
|Сочи
|35
|5
|30
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|36
|25
|11
|53
|2
|Металлург
|36
|24
|12
|52
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|19
|17
|45
|6
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|7
|Ак Барс
|36
|16
|20
|38
|8
|Амур
|35
|14
|21
|34
|9
|Барыс
|38
|15
|23
|33
|10
|Трактор
|38
|14
|24
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|4.12
|13:30
|
Сибирь – Торпедо
|- : -
|4.12
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|4.12
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|4.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|4.12
|15:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|4.12
|17:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -
|4.12
|17:00
|
Куньлунь – СКА
|- : -
|4.12
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -
|4.12
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -