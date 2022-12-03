Дементьев: «Уверен, что Знарок будет востребован на рынке, он еще сможет проявить себя»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал увольнение Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса».

— Олег Знарок — признанный специалист в хоккее, и неудивительно, что он занял пост в таком серьезном клубе, как «Ак Барс». Но в последнее время, конечно, информационное давление сыграло свою роль, и он принял решение уйти с этого поста. Хотел бы пожелать Олегу Валерьевичу самого доброго, дальнейших успехов. Я уверен, что этот тренер будет востребован на рынке, и он еще не раз сможет проявить себя, побеждая в разных соревнованиях.

— Как вы относитесь к мнению, что состав «Ак Барса» был слишком звездным для Знарка?

— «Слишком звездный состав» — это несправедливое определение для Знарка. Этот специалист может работать с игроками любого уровня, — цитирует «РБ Спорт» Дементьева.

Олег Знарок ушел в отставку с поста главного тренера «Ак Барса» в пятницу, 2 декабря. Специалист возглавлял команду с лета нынешнего года.

Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками.