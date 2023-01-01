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Сегодня, 15:15

Демченко, Пыленков, Шипачев и Никулин признаны лучшими игроками КХЛ в декабре

Сергей Разин
корреспондент
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КХЛ на официальном сайте определила лучших игроков регулярного чемпионата в декабре.

Лучшим вратарем стал Василий Демченко из «Авангарда», одержав пять побед в девяти матчах при 94,67 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,42.

Даниил Пыленков из «Северстали» впервые был признан лучшим защитником. В девяти матчах хоккеист набрал 8 (3+5) очков.

Лучшим форвардом месяца признан Вадим Шипачев из «Ак Барса». 35-летний нападающий набрал 12 (1+11) очков в 10 матчах.

Форвард «Локомотива» Степан Никулин стал лучшим новичком в декабре. На его счету 9 (4+5) очков в 10 матчах.

Вадим Шипачев
Василий Демченко
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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