Демченко продлил контракт с "Трактором" до конца следующего сезона

Российский голкипер Василий Демченко продлил контракт с "Трактором" до конца сезона 2019/2020, сообщает официальный сайт команды из Челябинска. 25-летний хоккеист является воспитанником этого клуба.

– Продлили контракт с Василием Демченко. В этом сезоне он показал отличную игру. Надеемся, что его уровень будет только расти. Василий является челябинским воспитанником и любимцем болельщиков, – приводит слова Евгения Губарева пресс-служба "Трактора".

В текущем сезоне Демченко принял участие в 46 матчах "Трактора" и пять раз отстоял на ноль. В конце февраля болельщики челябинцев признали вратаря лучшим игроком сезона 2018/2019.

"Трактор" уступил в серии "Автомобилисту" (счет: 0-4) в 1/8 финала Кубка Гагарина.

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