Демченко, Лямкин, Аймурзин и Демидов были признаны лучшими игроками декабря КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лучших игроков декабря в четырех номинациях в FONBET чемпионате КХЛ.
Лучшим вратарем третий раз в карьере был признан Василий Демченко («Адмирал» / «Динамо» Минск). В декабре он одержал пять побед в шести матчах, отразил 95,8 процента бросков, коэффициент надежности составил 1,00.
Лучшим защитником впервые в карьере признан игрок «Ак Барса» Никита Лямкин, набравший 11 (2+9) очков в девяти матчах недели с показателем полезности «+9».
Лучшим нападающим впервые в карьере стал Данил Аймурзин из «Северстали». На его счету 12 (8+4) очков в десяти матчах месяца с показателем полезности «+3».
Лучшим новичком второй раз был признан нападающий СКА Иван Демидов, набравший 6 (4+2) очков в семи матчах месяца с показателем полезности «+4».
В декабре проведено 99 матчей, в которых приняли участие 624 хоккеиста (52 вратаря, 207 защитников и 365 нападающих). Средняя результативность — 5,69 шайбы за игру.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|39
|25
|14
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|Северсталь
|40
|25
|15
|50
|5
|СКА
|39
|23
|16
|50
|6
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|7
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|8
|Торпедо
|39
|17
|22
|42
|9
|Витязь
|39
|16
|23
|36
|10
|Куньлунь РС
|40
|16
|24
|36
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|39
|27
|12
|56
|2
|Трактор
|41
|25
|16
|54
|3
|Ак Барс
|38
|24
|14
|50
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|37
|15
|22
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|40
|8
|32
|21
|3.01
|14:00
|
Трактор – Амур
|- : -
|3.01
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|3.01
|17:00
|
Ак Барс – Лада
|- : -
|3.01
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|3.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Витязь
|- : -