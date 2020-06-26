Дело о разводе Пелагеи и Телегина будет рассмотрено 9 июля
9 июля в суде будет рассмотрено дело о разводе форварда ЦСКА Ивана Телегина с певицей Пелагеей. Об этом сообщает сайт Никулинского суда Москвы. Начало рассмотрения дела — в 9.15 по московскому времени.
Суд будет решать вопросы о разводе и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Пара объявила о своем разводе еще в конце 2019 года.
Телегин заявлял, что в их расставании нет вины третьих лиц. Он считает, что их семья распалась из-за того, что «двум сильным личностям непросто уживаться вместе». Пелагея и Телегин поженились в 2016 году.
Дополнительная информация:
https://www.mos-gorsud.ru/rs/nikulinskij/services/cases/civil/details/0d3dc748-1b04-4fe3-b3be-40fb9f67c498?participants=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD