Дело о разводе Пелагеи и Телегина будет рассмотрено 9 июля

9 июля в суде будет рассмотрено дело о разводе форварда ЦСКА Ивана Телегина с певицей Пелагеей. Об этом сообщает сайт Никулинского суда Москвы. Начало рассмотрения дела — в 9.15 по московскому времени.

Суд будет решать вопросы о разводе и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Пара объявила о своем разводе еще в конце 2019 года.

Телегин заявлял, что в их расставании нет вины третьих лиц. Он считает, что их семья распалась из-за того, что «двум сильным личностям непросто уживаться вместе». Пелагея и Телегин поженились в 2016 году.