Дегтярев: «Смерть Мартемьянова — это невосполнимая утрата для российского хоккея»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что кончина бывшего наставника клубов КХЛ Андрея Мартемьянова стала тяжелой утратой для российского хоккея. 62-летний специалист скончался вследствие инсульта.
«Будучи губернатором Хабаровского края, я пригласил Андрея Алексеевича стать наставником нашей хоккейной команды. В мае 2023 года он возглавил «Амур». К тому времени Андрей Мартемьянов уже работал в хабаровском клубе с 2016 по 2018 год. Опыт был самый положительный. В сезоне-2023/24 стояла задача выйти и пошуметь в плей-офф. И тогда нам это удалось. Мы очень радовались, что именно в Хабаровске Андрей Алексеевич крестился», — отметил Дегтярев в своем Telegram-канале.
Министр подчеркнул, что уход Мартемьянова — «невосполнимая потеря для отечественного хоккея», выразив соболезнования родным и коллегам.
Под руководством Мартемьянова «Амур» в сезоне-2023/24 впервые за пять лет вышел в плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде будущему чемпиону — «Металлургу». Тренерский путь специалиста включал работу с «Автомобилистом» (2018-2020), «Сибирью» (2021-2023), а также с клубами ВХЛ — «Соколом» и «Южным Уралом».
Как игрок Мартемьянов воспитывался в «Автомобилисте», выступал за ЦСКА, «Металлург», ЦСК ВВС, а также за зарубежные клубы. В составе сборных СССР стал чемпионом мира среди молодежи (1982) и Европы среди юниоров (1981), а в 1992 году одержал победу на турнире «Известий» со второй сборной России.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|11
|5
|6
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 0 Б
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|3 : 1
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|1 : 4
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|3 : 2
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|3 : 1