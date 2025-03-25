Дегтярев: «Смерть Мартемьянова — это невосполнимая утрата для российского хоккея»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что кончина бывшего наставника клубов КХЛ Андрея Мартемьянова стала тяжелой утратой для российского хоккея. 62-летний специалист скончался вследствие инсульта.

«Будучи губернатором Хабаровского края, я пригласил Андрея Алексеевича стать наставником нашей хоккейной команды. В мае 2023 года он возглавил «Амур». К тому времени Андрей Мартемьянов уже работал в хабаровском клубе с 2016 по 2018 год. Опыт был самый положительный. В сезоне-2023/24 стояла задача выйти и пошуметь в плей-офф. И тогда нам это удалось. Мы очень радовались, что именно в Хабаровске Андрей Алексеевич крестился», — отметил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Министр подчеркнул, что уход Мартемьянова — «невосполнимая потеря для отечественного хоккея», выразив соболезнования родным и коллегам.

Под руководством Мартемьянова «Амур» в сезоне-2023/24 впервые за пять лет вышел в плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде будущему чемпиону — «Металлургу». Тренерский путь специалиста включал работу с «Автомобилистом» (2018-2020), «Сибирью» (2021-2023), а также с клубами ВХЛ — «Соколом» и «Южным Уралом».

Как игрок Мартемьянов воспитывался в «Автомобилисте», выступал за ЦСКА, «Металлург», ЦСК ВВС, а также за зарубежные клубы. В составе сборных СССР стал чемпионом мира среди молодежи (1982) и Европы среди юниоров (1981), а в 1992 году одержал победу на турнире «Известий» со второй сборной России.