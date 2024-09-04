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Сегодня, 11:38

Дегтярев заявил, что «Амур» могли исключить из КХЛ из-за многомиллионных долгов

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Хоккеисты ХК «Амур».
Фото ХК «Амур»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что хабаровский «Амур» могли исключить из КХЛ из-за финансовых проблем.

Ранее Дегтярев был председателем попечительского совета «Амура».

«У «Амура» в 2020 году был долг в размере 750 миллионов рублей. Я получил тогда письмо об исключении его из КХЛ в следующем сезоне. Клуб в итоге оставили с полной кассой, потрепали «Магнитку» в плей?офф, маркетинг увеличили в два или три раза», — приводит слова Дегтярева РИА Новости Спорт.

В прошлом сезоне «Амур» пробился в розыгрыш плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина хабаровчане уступили магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

Источник: РИА Новости Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Михаил Дегтярев
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Авангард – Сибирь
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