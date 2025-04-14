Дегтярев сообщил, что матчи между командами КХЛ и НХЛ могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне

Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил о планах проведения товарищеских игр между хоккеистами КХЛ и НХЛ. Матчи запланированы в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

«Матчи возможны. Идут непубличные переговоры. Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Дегтярев заявил, что в предстоящих матчах будут участвовать не сборные КХЛ и НХЛ, а сборные России и Америки, составленные из игроков, выступающих в этих лигах. Также сообщается, что осталось согласовать календарь матчей, что является наиболее сложной задачей.

Ранее пресс-служба Кремля подтвердила, что переговоры прошли успешно и теперь стороны работают над деталями предстоящих матчей.