Министр спорта РФ Дегтярев назвал Вашингтон и Санкт-Петербург наиболее подходящими для матчей между игроками НХЛ и КХЛ
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия и США на рабочем уровне ведут переговоры по поводу организации матчей между игроками КХЛ и НХЛ.
«Календарь — это сейчас самый главный предмет для обсуждения. Также рабочие вопросы: коммерческие права на трансляции, билетная программа, промоушен и т.д. Поэтому работа идет на таком рабочем, низовом уровне. Как только будут согласованы детали, общественность об этом узнает.
Но самая яркая звезда, конечно, Александр Овечкин, он вписал свое имя в историю мирового спорта. И ничего страшного, что он побил рекорд за океаном. Спорт объединяет народы», — цитирует Дегтярева «Известия».
Как сообщил министр спорта, для потенциальных товарищеских игр между хоккеистами из КХЛ и НХЛ рассматриваются две площадки: СКА Арена (Санкт-Петербург) и Capital One Arena (Вашингтон).
Инициатива проведения таких матчей была предложена президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта. Американская сторона поддержала эту идею.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|11.05
|14:30
|Локомотив – Ак Барс
|- : -