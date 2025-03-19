Дегтярев: «УГМК-Арена» стоит 24 миллиарда рублей»

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что строительство екатеринбургской «УГМК-Арены» обошлось в 24 миллиарда рублей.

«Только что открывали «УГМК-Арену», объект стоит 24 миллиарда рублей, из них 15 миллиардов — частные средства. Строилась три года», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Строительство «УГМК-Арены» стартовало в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который может принять 12 тысяч зрителей на хоккейных матчах и 15 тысяч — на концертах. «УГМК-Арена» была открыта 10 марта 2025 года.