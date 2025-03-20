Дегтярев — об организации матчей между игроками КХЛ и НХЛ: «Это очень тонкий лед»

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал три основных вопроса, которые нужно решить для организации матча между игроками КХЛ и НХЛ.

19 марта Дегтярев заявил, что Минспорта РФ ведет работу по организации этих игр.

«Надо понимать, что это очень тонкий лед, кропотливая работа. И КХЛ сделает все правильно и красиво. Надо понимать, что есть три главных вопроса: календарь, составы, география. По календарю надо отталкиваться от игр плей-офф и в России, и в Америке. Составы — однозначно здесь надо понимать, это должны быть сборные России и США. Почему? Потому что наши ребята играют и в КХЛ, и в НХЛ, и без того же Александра Овечкина представить себе сборную России против американцев невозможно», — сказал Дегтярев в эфире «Соловьев Live».

18 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Клубы НХЛ и КХЛ встречались трижды в истории. В 2008 году «Металлург» уступил «Рейнджерс» (3:4). В 2010 году рижское «Динамо» проиграло «Финиксу» (1:3), а СКА победил «Каролину» (5:3).