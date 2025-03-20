Дегтярев — об организации матчей между игроками КХЛ и НХЛ: «Это очень тонкий лед»
Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал три основных вопроса, которые нужно решить для организации матча между игроками КХЛ и НХЛ.
19 марта Дегтярев заявил, что Минспорта РФ ведет работу по организации этих игр.
«Надо понимать, что это очень тонкий лед, кропотливая работа. И КХЛ сделает все правильно и красиво. Надо понимать, что есть три главных вопроса: календарь, составы, география. По календарю надо отталкиваться от игр плей-офф и в России, и в Америке. Составы — однозначно здесь надо понимать, это должны быть сборные России и США. Почему? Потому что наши ребята играют и в КХЛ, и в НХЛ, и без того же Александра Овечкина представить себе сборную России против американцев невозможно», — сказал Дегтярев в эфире «Соловьев Live».
18 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.
Клубы НХЛ и КХЛ встречались трижды в истории. В 2008 году «Металлург» уступил «Рейнджерс» (3:4). В 2010 году рижское «Динамо» проиграло «Финиксу» (1:3), а СКА победил «Каролину» (5:3).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -