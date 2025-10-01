Дегтряев сообщил, что коммерческие доходы КХЛ в 2024 году выросли до 12,4 миллиарда рублей

Министр спорта России Михаил Дегтярев по итогам встречи с президентом КХЛ Алексеем Морозовым и вице-президентом Алексеем Красновым сообщил, что по итогам 2024 года коммерческие доходы лиги выросли на 36 процентов до 12,4 миллиарда рублей.

«Лига стратегически движется к тому, чтобы профессиональный спорт как можно больше закрывал свои потребности за счет работы с коммерческими спонсорами, а не привлечением средств от госкомпании или госбюджета», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

По словам министра спорта, в КХЛ наблюдаются рекордные показатели как по посещаемости на аренах, так и по просмотрам хоккейного контента в социальных сетях.

Также Дегтярев выделил поддержку детско-юношеских спортивных школ и детских тренеров со стороны лиги, которая создала специальный рейтинг из выступающих в КХЛ игроков.

«Лига ежегодно направляет средства в школы и тренерам. Лучший наставник получает выплату до миллиона рублей», — уточнил министр спорта.