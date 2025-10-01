Дегтряев сообщил, что коммерческие доходы КХЛ в 2024 году выросли до 12,4 миллиарда рублей
Министр спорта России Михаил Дегтярев по итогам встречи с президентом КХЛ Алексеем Морозовым и вице-президентом Алексеем Красновым сообщил, что по итогам 2024 года коммерческие доходы лиги выросли на 36 процентов до 12,4 миллиарда рублей.
«Лига стратегически движется к тому, чтобы профессиональный спорт как можно больше закрывал свои потребности за счет работы с коммерческими спонсорами, а не привлечением средств от госкомпании или госбюджета», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По словам министра спорта, в КХЛ наблюдаются рекордные показатели как по посещаемости на аренах, так и по просмотрам хоккейного контента в социальных сетях.
Также Дегтярев выделил поддержку детско-юношеских спортивных школ и детских тренеров со стороны лиги, которая создала специальный рейтинг из выступающих в КХЛ игроков.
«Лига ежегодно направляет средства в школы и тренерам. Лучший наставник получает выплату до миллиона рублей», — уточнил министр спорта.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -