Дедунов: «Мы знаем, как играет ЦСКА»

Форвард «Авангарда» Павел Дедунов подвел итоги пятого матча финала Кубка Гагарина против ЦСКА (2:0). Счет в серии стал 3-2 в пользу омского клуба.

«Секрета у нашей команды по части игры в меньшинстве нет, — сказал «Известиям» автор победного гола в четвертом матче Дедунов. — Просто так складывается, что шайба где-то удачно вываливается, перескакивает, а дальше дело игроков бросать. Что мы и делаем — бросаем, забиваем. Ничего особенного: если можешь бежать — беги и забивай. Прошлый матч у нас получился тяжелый, но мы его выиграли — это принесло дополнительных эмоций. Трудней было бы восстанавливаться, проиграй мы ту встречу. Теперь важно хорошо подготовиться к следующему матчу. Мы знаем, как играет ЦСКА, они знают, как играем мы. Там много сильных ребят, как и у нас. Поэтому нельзя расслабляться, необходимо дальше играть в свою игру и навязывать ее сопернику».