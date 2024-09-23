Деанджело рассказал, изменился ли он со времен драки с Георгиевым

Новичок СКА Тони Деанджело ответил на вопрос о том, изменился ли он со времен драки с российским голкипером Александром Георгиевым.

В январе 2021 года Деанджело, тогда выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», раскритиковал игру Георгиева, который был его одноклубником. Между хоккеистами завязалась драка.

«Я собираюсь так же играть и тренироваться со страстью. Страсть дает возможность победить», — сказал Деанджело.

СКА объявил о переходе 28-летнего американца 23 сентября. Он подписал соглашение на один сезон.