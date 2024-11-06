Деанджело поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США

Защитник СКА Энтони Деанджело поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

«Поздравляю, Дональд Трамп. Вернем Америке былое величие. Отличная работа, Америка!» — написал 29-летний спортсмен в соцсетях.

Ранее 78-летний политик объявил о своей победе на выборах. Трамп может пойти на второй президентский срок. Ранее он уже был президентом США с 2017 по 2021 год.