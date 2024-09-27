Деанджело дебютирует за СКА во втором звене против «Северстали»

Защитник СКА Тони Деанджело выйдет во втором звене в дебютном матче за клуб.

Питерцы сыграют дома с «Северсталью» в игре ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Начало — в 19.30 мск.

28-летний американец 23 сентября подписал однолетний контракт с российским клубом.

Деанджело в минувшем сезоне выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он за клуб из Роли, «Аризону», «Рейнджерс» и «Филадельфию» провел 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.