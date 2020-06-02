«Даже простой поход в магазин становился вызовом». Экс-нападающий «Сочи» рассказал о трудностях адаптации в России

Бывший нападающий «Сочи» Роберт Росен, который вернулся в Швецию и подписал контракт с «Векше», рассказал о том, как проходила его адаптация в России.

— Приятно вернуться в Швецию, где все проще и привычнее, — цитирует Росена Hockey Sverige. — В «Сочи» мне нравилось, я не жалею, что перешел в этот клуб. Узнал о новой культуре. Но возникало слишком много проблем бытового характера, языковой барьер. Не так много людей говорят по-английски. Даже простой поход в магазин уже становился вызовом. Однако я не сожалею о полученном опыте.

Последние два сезона 32-летний Росен выступал за «Сочи» в КХЛ, куда перешел именно из «Векше». В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 24 (10+14) очка в 57 встречах.